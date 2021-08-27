Змушувала доньку вживати наркотики: на Дніпропетровщині викрили жахливий злочин

В Нікополі на Дніпропетровщині госпіталізували 15-річну дівчину з сильним наркотичним отруєнням. Як виявилося, матір і вітчим змушували її вживати заборонені речовини.

До правоохоронців звернулися лікарі бригади швидкої допомоги, які забирали неповнолітню. Це трапилося ще 16 липня, проте розголосу історія набула 27 серпня.

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Потрібен курс реабілітації

Дівчину доставили в лікарню з діагнозом абстинентний синдром, до якого призвело вживання наркотиків (так звана "ломка"). За даними слідчих, мати й вітчим насильно змушували дівчинку вживати наркотичну речовину "сіль". Про це розповів журналістам начальник Нікопольського районного управління поліції, підполковник Олександр Клешня.

Тепер у дівчини є наркотична залежність, яку потрібно лікувати. Але в Нікополі немає державних реабілітаційних центрів для дітей. Через це потерпілу направили в приватний реабілітаційний центр у Дніпрі. Там підліток пройде лікування абсолютно безкоштовно.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо вину підозрюваних зможуть довести в суді, вони відправляться до в’язниці на термін від 2 до 5 років.

Розташування Нікополя, де це сталось / Карта google