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Змушували тяжко працювати і били, – батько полоненого про звірства бойовиків

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Батько полоненого розповів про звірства бойовиків
Батько полоненого розповів про звірства бойовиків / 24 канал

Валерій Пантюшенко – батько полоненого українського військового Богдана Пантюшенка, який у 2015-му потрапив у пазурі бойовиків, розповів про умови утримування сина у полоні.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого.

Спочатку Богдана Пантюшенка утримували в полоні так звані "козачки", а далі на їхній табір налетів Захарченко, забрав полонених українських воїнів собі і утримував у приміщенні колишнього СБУ Донецька.

З ним був зв'язок! Наших хлопців змушували тяжко працювати деінде. Вони налагоджували "свої" зв'язки з людьми із Донецька, і ті давали їм можливість зателефонувати. Дійшло до того, що наші волонтери хлопцям купили і завезли телефон. Щоправда, потім "сєпари" його забрали у якості покарання, 
 повідомив Пантюшенко.

За словами батька, карали за те, що полонені відмовлялись йти на роботу. Відтак "сєпари" били "зачинщиків", забирали всі речі, харчі з камери і телефони.

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"А 22 червня 2016-го, себто 2 роки тому, зв'язок обірвався. Виявилось, що їх перевели в Макіївську колонію. І завели кримінальні справи. Звинувачують у тероризмі і пособництві тероризму. Офіцерам і артилеристам загрожує від 20 років до довічного ув'язнення, а за пособництво – 10-20. Сину теж "світить" до 20-ти", – прокоментував батько бранця.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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