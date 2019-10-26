Змушували жувати презерватив і катували: що відомо про звірства у дитячому притулку Одеси

Колишня поліцейська Зоя Мельник, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, розповіла про моторошні знущання над вихованцями одеського притулку "Світанок".

Хронологію подій вона описала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Історія розпочалась у серпні 2019 року. Про те, що відбувається у притулку розповів волонтер Лучезар Панфілов. За його словами, за викликом вихователів до установи регулярно приїжджали співробітники приватної охорони, які жорстоко карали дітей.



Зоя Мельник закликала допомогти дітям, опублікувавши їх фото /

Зокрема, Зоя Мельник розповіла про 13-річну дівчинку, яка нібито вступала у статеві стосунки з іншими вихованцями, щоб її не кривдили. Вихователі знущалися над нею і одного разу вирішили зганьбити перед усіма. За її словами, у притулок приїхали охоронці, вишикували усіх дітей і почали ображати дівчинку і хлопця, якого застали за статевим актом з нею.

Їх матюкали найпринизливішими словами, змушуючи описувати процес статевих відносин. Погрозами змусили дітей дістати з відра для сміття презерватив, який розрізали на дві частини. Змусили Д. і хлопчика жувати цей презерватив. Нижню частину, "з цієї жижею" (цитую слова дівчинки-свідка того, що відбувалося) змусили жувати дівчинку. Відбувалося це все на очах у інших дітей і трьох вихователів, які стояли реготали і сприяли знущанням,

– пише Мельник.

Потім їх нібито почали бити, обливати холодною водою, бити електрошокерами і ременем.

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Незабаром до Мельник звернулися ще дві дівчинки, одна з яких після знущань ледь не померла в лікарні.

Діти скаржилися, що з метою приховання побоїв їх насильно закривають у психіатричній лікарні. Вихованці через те, що відбувається, нібито не раз намагалися покінчити життя самогубством.