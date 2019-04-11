Змусимо росіян танцювати танго: ЄС запевнив, що "Північний потік-2" ще не запрацює

У Єврокомісії вважають, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно. Тож Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року.

Клаус-Дітер Боршардт, директор з питань внутрішнього енергетичного ринку Єврокомісії стверджує, що транзит через Україну з наступного року збережеться, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він впевнений, що російська сторона повернеться до переговорів у тристоронньому форматі за участю України та Єврокомісії. Боршардт наголосив, що у російського "Газпрому" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які вони повинні виконати.

Ми знаємо, що в цих контрактах є гарантований мінімум обсягів газу для покупців. Для їхніх поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" запрацював на повну потужність,

– зазначив Боршардт.

Він додав, що якщо російська сторона збирається виконувати контракт, то "немає іншого шляху, ніж через Україну".

При цьому представник ЄК вважає, що російській стороні знадобиться ще щонайменше 2-3 роки для того, аби "Північний потік-2" почав працювати.

Ми повинні будемо досягнути угоди, яка буде враховувати, перш за все, інтерес України, так само як і російський інтерес. Я оптимістично налаштований щодо того, що ми змусимо росіян танцювати танго,

– наголосив Боршардт.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.