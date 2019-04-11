16:24
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Змусимо росіян танцювати танго: ЄС запевнив, що "Північний потік-2" ще не запрацює

      730 Читать новость на русском
      Клаус-Дітер Боршардт запевнив, що "Північний потік-2" не працюватиме ще декілька років
      Клаус-Дітер Боршардт запевнив, що "Північний потік-2" не працюватиме ще декілька років / Фото з відкритих джерел

      У Єврокомісії вважають, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно. Тож Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року.

      Клаус-Дітер Боршардт, директор з питань внутрішнього енергетичного ринку Єврокомісії стверджує, що транзит через Україну з наступного року збережеться, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

      Він впевнений, що російська сторона повернеться до переговорів у тристоронньому форматі за участю України та Єврокомісії. Боршардт наголосив, що у російського "Газпрому" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які вони повинні виконати.

      Ми знаємо, що в цих контрактах є гарантований мінімум обсягів газу для покупців. Для їхніх поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" запрацював на повну потужність,
      – зазначив Боршардт.

      Він додав, що якщо російська сторона збирається виконувати контракт, то "немає іншого шляху, ніж через Україну".

      При цьому представник ЄК вважає, що російській стороні знадобиться ще щонайменше 2-3 роки для того, аби "Північний потік-2" почав працювати.

      Ми повинні будемо досягнути угоди, яка буде враховувати, перш за все, інтерес України, так само як і російський інтерес. Я оптимістично налаштований щодо того, що ми змусимо росіян танцювати танго,
      – наголосив Боршардт.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
      сьогодні
      110788
      Теги: Новини України Новини політики Єврокомісія Північний потік-2 Газ Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      сьогодні , 16:03 Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      Анастасія Кримова 676
      Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      сьогодні , 16:01 Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      Станіслав Безушко 50
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      сьогодні , 15:21 Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      Наталя Боднар 2151
      Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      сьогодні , 15:06 Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      Артем Овдієнко 1830
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук