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      Знахідки з Личаківської: що ховається у модерністичних будинках Львова

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      Модерністичні будинки на вулиці Личаківській у Львові
      Модерністичні будинки на вулиці Личаківській у Львові / Мирослава Ляхович/modernism.lviv-online.com

      За адресою вулиця Личаківська, 31 та 33 недалеко від центру Львова розташовані два модерністичні будинки. Зведені в 1930-х роках як чиншові, вони містяться в реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення.

      Обидва відсунуті від червоної лінії забудови, що дало більше простору перед будинками. Номер 31 вирізняється виступаючим еркером, контури якого оздоблені технікою штучного каменю.

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      По периметру еркера нанесені вертикальні та горизонтальні тяги. З обох боків від еркера розташовані балкони. Майже всюди збережена столярка вікон та залізні перила балконів.

       

       

      В гіршому стані – вхідна брама. На стику будинків височіє щогла-флагшток, яка частково повторює хвилястий узор вхідних дверей.

       

       

      Інтер'єр має масивний суцільно литий з бетону сходовий марш. У доброму стані дерев'яний гнутий поручень, який протягнутий по всій площині сходів.

       

       

      У більшості квартир ще оригінальні двері, покриті шпоном, які гармоніюють з узором дерев'яних билець. На них всюди рідна фурнітура, латунні вічка та клямки.

       

       

      Плитка на майданчиках між сходовими маршами з цементної крихти, прикрашена узорами з квадратів. Власником нерухомості зазначено Едмунта Філіппа.


      Інтер'єр модерністичного будинку на вулиці Личаківській у Львові

      Один з теперішніх мешканців надав фото своєї квартири. На світлинах кухня.

      Де стоїть стіл, була канапа служниці, вона ще є, однак, фотогенічною її вже не назвеш (дуже знищена – ред.),
      – зазначив власник.

      Бачимо збережену зверху антресоль та нішу. На іншій фотографії можна роздивитись плиту з підігрівом води. Фірма-виробник плити існує й досі.

       

       

      Номер 33 в міжвоєнний час належав будівничому Євстахію Войтіву. Ймовірно, чоловік здавав його в оренду.

      будинок модернізм Личаківська Львів
      Модерністичний будинок на вулиці Личаківській у Львові

      модернізм будинок Личаківська Львів
      Екстер'єр будинку на вулиці Личаківській у Львові

      Наріжна частина будинку висунута з загальної площини, що створює своєрідну ритміку на повороті вулиці. Звертають на себе увагу кутові вікна з простінками. Одразу біля них розташовані скруглені балкони.

      Львів модернізм Личаківська

      Лицевий фасад прикрашають симетрично розміщені вікна та прямокутні балкони, що містяться в рамці з рустування. Рідна вхідна брама не збереглась.

       

       

      Інтер'єр будинку зберігся в непоганому стані. Стоять на місці тамбурні двері. Одразу зліва видніються двері до квартири сторожа. На головному майданчику під'їзду геометричні візерунки в техніці лястрико, що трохи нагадують полотна Мондріана.

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      Оригінал: modernism.lviv-online.com

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новини Львова Новини культури Історія Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 Канал
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