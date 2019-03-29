23:01
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів

      1829 Читать новость на русском
      Чому Порошенко, Зеленський і Тимошенко не взяли участі у дебатах
      Чому Порошенко, Зеленський і Тимошенко не взяли участі у дебатах / Колаж 24 каналу

      Лідери виборчих перегонів Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський не взяли участі у всеукраїнських дебатах, бо звикли до монологів та комфортних ефірів. Вони бояться відкритої дискусії між собою та незручних питань журналістів. Кандидати стараються уникати дискусії на дебатах, адже розуміють, що нічого від неї не виграють.

      Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів медіаексперт Отар Довженко, громадський активіст Микола Виговський та науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна.

      Читайте також: Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

      Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати, що проходять на суспільному телеканалі "UA: Перший". Юлія Тимошенко з'явилася у студії, але через кілька хвилин залишила ефір.

      В принципі, відчуття необхідності відкритої дискусії у наших політиків немає. Їхні політтехнологи розуміють, що вони нічого не виграють у такій дискусії, і відповідно вони її уникають. Замість цього, практично вся передвиборча кампанія пройшла в умовах монологів у зручних умовах, де політикам підігравали їхні прикормлені так звані політкоментатори, експерти, а також їхні соратники по партіях,
      – зауважив Отар Довженко.

      У такому форматі часто виступали Тимошенко та Порошенко на різних телеканалах. Щодо Зеленського, то він в принципі уникав дискусій. На різні питання кандидат відповідав лише під час розмов, які були добре підготовлені та зрежисовані. Тому, відмова лідерів виборчої гонки взяти участь у дебатах була очікуваною. Хоча, до останнього було сподівання, що вони захочуть показати себе з кращого боку.

      Довженко зауважив, що останні нормальні дебати між головними кандидатами були в Україні лише у 2004 році між екс-президентами Вікторем Ющенком та Вікторем Януковичем.

      Законодавчо зобов'язати кандидатів приходити на дебати буде проблематично. За словами медіаексперта, немає об'єктивних причин, чому наприклад Юлія Тимошенко має дебатувати з Петром Порошенком, а не з менш топовим кандидатом Русланом Риговановим. Адже дебати Тимошенко-Ригован були б нікому не цікаві. 

      Окрім того, на думку Довженка, їх ситуація ніяк не вплине на їхні рейтинги за день до виборів. Суспільство не має розуміння того, що дебати між кандидатами потрібні. Люди давно звикли, що політики виступають у режимі монологів і сольних виступів.

      Читайте також: Які сценарії для Порошенка, Тимошенко і Зеленського готує Росія?

      Соціолог Ірина Бекешкіна також зауважила, що кандидати у президенти звикли ходити на ефіри зі своєю командою, говорити монологами та відповідати на зручні питання. Під час дебатів на "Суспільному" присутні експерти, які ставлять гострі запитання, перевіряють на правду ті вислови і пропозиції, які висловлюють кандидати. Тому вони й не хочуть брати участі у таких дискусіях.

      Сьогодні Порошенко планує виступати в ефірі ТРК "Україна", а Тимошенко – в ефірі ICTV, а потім також на каналі Ахметова. Це дуже зручний формат для них.

      Микола Виговський підкреслив, що дуже показовим є вибір топових кандидатів між олігархічними каналами та суспільним мовленням не на користь останнього.

      Це знак для виборців. Це страх найбільш важковагових кандидатів, які звикли ходити на комфортні для себе ефіри, на ті олігархічні канали, власники яких їх із задоволенням чекають і влаштовують їм теплі ванни. Замість того, аби прийти на суспільний мовник, який запустили після Революції Гідності, 2 основних кандидатів – Тимошенко і Порошенко – в першу чергу пішли на канал ТРК "Україна" Ріната Ахметова. А Тимошенко ще сходить в гості на ICTV до Пінчука. Очевидно, Пінчук і Ахметов більш зручні замовники, ніж українське суспільство,
      – наголосив Виговський.

      Зеленський, який також входить до трійки лідерів виборів, в принципі боїться ходити на дебати.


      Як відбуватимуться президентські вибори-2019

      blog_ava
      Що буде з курсом гривні до та після виборів: думки економістів
      сьогодні
      10706
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати
      сьогодні , 22:52 Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати
      129
      Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів
      сьогодні , 22:11 Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів
      Наталя Боднар 1829
      Яка доля чекала б на "Опозиційну платформу" під час Другої світової?
      сьогодні , 22:02 Яка доля чекала б на "Опозиційну платформу" під час Другої світової?
      Олекса Коба 303
      Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      сьогодні , 21:02 Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      4985
      Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      сьогодні , 20:02 Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      Яніна Ткачук 712
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук