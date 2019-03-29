Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів

Лідери виборчих перегонів Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський не взяли участі у всеукраїнських дебатах, бо звикли до монологів та комфортних ефірів. Вони бояться відкритої дискусії між собою та незручних питань журналістів. Кандидати стараються уникати дискусії на дебатах, адже розуміють, що нічого від неї не виграють.

Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів медіаексперт Отар Довженко, громадський активіст Микола Виговський та науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна.

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Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати, що проходять на суспільному телеканалі "UA: Перший". Юлія Тимошенко з'явилася у студії, але через кілька хвилин залишила ефір.

Впринципі, відчуття необхідності відкритої дискусії у наших політиків немає. Їхні політтехнологи розуміють, що вони нічого не виграють у такій дискусії, і відповідно вони її уникають. Замість цього, практично вся передвиборча кампанія пройшла в умовах монологів у зручних умовах, де політикам підігравали їхні прикормлені так звані політкоментатори, експерти, а також їхні соратники по партіях,

– зауважив Отар Довженко.

У такому форматі часто виступали Тимошенко та Порошенко на різних телеканалах. Щодо Зеленського, то він впринципі уникав дискусій. На різні питання кандидат відповідав лише під час розмов, які були добре підготовлені та зрежисовані. Тому, відмова лідерів виборчої гонки взяти участь у дебатах була очікуваною. Хоча, до останнього було сподівання, що вони захочуть показати себе з кращого боку.

Довженко зауважив, що останні нормальні дебати між головними кандидатами були в Україні лише у 2004 році між екс-президентами Вікторем Ющенком та Вікторем Януковичем.

Законодавчо зобов'язати кандидатів приходити на дебати буде проблематично. За словами медіаексперта, немає об'єктивних причин, чому наприклад Юлія Тимошенко має дебатувати з Петром Порошенком, а не з менш топовим кандидатом Русланом Риговановим. Адже дебати Тимошенко-Ригован були б нікому не цікаві.

Окрім того, на думку Довженка, їх ситуація ніяк не вплине на їхні рейтинги за день до виборів. Суспільство не має розуміння того, що дебати між кандидатами потрібні. Люди давно звикли, що політики виступають у режимі монологів і сольних виступів.

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Соціолог Ірина Бекешкіна також зауважила, що кандидати у президенти звикли ходити на ефіри зі своєю командою, говорити монологами та відповідати на зручні питання. Під час дебатів на "Суспільному" присутні експерти, які ставлять гострі запитання, перевіряють на правду ті вислови і пропозиції, які висловлюють кандидати. Тому вони й не хочуть брати участі у таких дискусіях.

Сьогодні Порошенко планує виступати в ефірі ТРК "Україна", а Тимошенко – в ефірі ICTV, а потім також на каналі Ахметова. Це дуже зручний формат для них.

Микола Виговський підкреслив, що дуже показовим є вибір топових кандидатів між олігархічними каналами та суспільним мовленням не на користь останнього.

Це знак для виборців. Це страх найбільш важковагових кандидатів, які звикли ходити на комфортні для себе ефіри, на ті олігархічні канали, власники яких їх із задоволенням чекають і влаштовують їм теплі ванни. Замість того, аби прийти на суспільний мовник, який запустили після Революції Гідності, 2 основних кандидатів – Тимошенко і Порошенко – в першу чергу пішли на канал ТРК "Україна" Ріната Ахметова. А Тимошенко ще сходить в гості на ICTV до Пінчука. Очевидно, Пінчук і Ахметов більш зручні замовники, ніж українське суспільство,

– наголосив Виговський.

Зеленський, який також входить до трійки лідерів виборів, впринципі боїться ходити на дебати.



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