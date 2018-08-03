Знаменита актриса Фань Бінбін місяць не з'являлася на публіці: фанати забили тривогу

Відома китайська актриса і співачка Фань Бінбін не з'являлася на публіці понад місяць. Через це шанувальники зірки дуже занепокоєні.

Як пише The Independent в п'ятницю з посиланням на китайські ЗМІ, Бінбін останній раз з'являлася на публіці 1 липня, а її остання активність в мережі була 23 липня – зірка поставила лайки на кількох постах зі свого аккаунту в Weibo (китайського аналога Twitter).

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Допис, поширений Fan Bingbing 范冰冰 (@bingbing_fan) 5 Лип 2017 р. о 5:33 PDT

Відзначається, що Бінбін раніше регулярно давала про себе знати у соціальних мережах.

Крім того, з’явилася інформація про те, що кількох людей, які працюють на актрису, допитала поліція. Повідомлення про це з'явилося у виданні The Economic Observer, але згодом новину видалили. Ряд ЗМІ припускають, що це сталося через цензуру.

Допис, поширений Fan Bingbing 范冰冰 (@bingbing_fan) 10 Тра 2018 р. о 4:26 PDT

Хто така Фань Бінбін? Актриса, співачка та модель, яку називають найвідомішою зіркою Китаю. Бінбін знімалася у голлівудських фільмах, зокрема, "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Залізна людина 3" та інші. Загалом у фільмографії Фань майже 50 стрічок.