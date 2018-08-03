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Знаменита актриса Фань Бінбін місяць не з'являлася на публіці: фанати забили тривогу

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Фань Бінбін пропала?
Фань Бінбін пропала? / RADII China

Відома китайська актриса і співачка Фань Бінбін не з'являлася на публіці понад місяць. Через це шанувальники зірки дуже занепокоєні.

Як пише The Independent в п'ятницю з посиланням на китайські ЗМІ, Бінбін останній раз з'являлася на публіці 1 липня, а її остання активність в мережі була 23 липня – зірка поставила лайки на кількох постах зі свого аккаунту в Weibo (китайського аналога Twitter).

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Відзначається, що Бінбін раніше регулярно давала про себе знати у соціальних мережах.

Крім того, з’явилася інформація про те, що кількох людей, які працюють на актрису, допитала поліція. Повідомлення про це з'явилося у виданні The Economic Observer, але згодом новину видалили. Ряд ЗМІ припускають, що це сталося через цензуру.

Хто така Фань Бінбін? Актриса, співачка та модель, яку називають найвідомішою зіркою Китаю. Бінбін знімалася у голлівудських фільмах, зокрема, "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Залізна людина 3" та інші. Загалом у фільмографії Фань майже 50 стрічок.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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