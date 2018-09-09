Знаменита гра Sid Meier’s Civilization VI вийде на популярній консолі

Гра Civilization VI – продовження культового серіалу – відправиться підкорювати серця консольних геймерів. Покрокова стратегія довгий час обходила стороною приставки, проте ситуація невдовзі зміниться і гра перебереться на нову платформу. Така честь, щоправда, випала зовсім не Xbox і PlayStation.

Про це повідомляється на офіційному сайті гри Civilization.

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Видавництво 2K Games повідомило приємну новину для всіх володарів приставок Nintendo і фанатів серії: стратегію випустять на гібридній консолі. У Switch-версію увійдуть останні оновлення та покращення, а також кілька наборів сценаріїв: Vikings, Poland, Australia і Persia & Macedon.

У грі буде кооперативний режим на чотирьох по локальній мережі і два десятка різних країн, які чекають своїх керівників. Займатися, як і раніше, доведеться різними речами: вибудовувати відносини з сусідами, плести інтриги, воювати, розвивати науку і мистецтво – загалом, вести людство до світлого майбутнього.



Скріншот з гри Civilization VI

Реліз видання для Nintendo Switch запланований на 16 листопада. У 2K Games, нагадаємо, амбітні плани на студію Firaxis, так що однією лише консольною версією стратегії сюрпризи явно не закінчаться. Автори Civilization зараз працюють над абсолютно новим тайтлом і задивляються на мобільний ринок. Сподіваємося, їм вдасться повторити успіх свого хіта і подарувати геймерам ще один захоплюючий цикл.

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