Знаменита К'яра Ферраньї показала фігуру в купальнику після вагітності: фото

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї три місяці тому народила свого первістка – хлопчика Лео. Після чого 31-річна жінка почала активно займатися спортом і розповідати про це своїм прихильникам у соціальних мережах.

Так, К'яра опублікувала нове фото у темно-синьому вельветовому купальнику на своїй сторінці в Instagram.

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К'яра Ферраньї / Instagram

Крім того, італійка показала кумедне фото з тримісячним Лео.

"Коли він не хоче позувати", – підписала вона.



К'яра Ферраньї з сином / Instagram



К'яра Ферраньї з сином / Instagram

19 березня у К'яри Ферраньї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі.



Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.