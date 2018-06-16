Знаменита модель з протезом показала свій відпочинок в Італії: фото
Бразильська модель з ампутованою ногою Паола Антоніні вкотре зачарувала шанувальників своїми життєрадісними знімками.
Паола Антоніні наразі подорожує відомими італійськими містами і показує яскраві фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.
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Зокрема, дівчина вже встигла показати прихильникам знімки з відомих туристичних місць: собор Дуомо в Мілані, Венецію, озеро Комо та інші.
Джерело: 24 Канал
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