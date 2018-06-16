Знаменита модель з протезом показала свій відпочинок в Італії: фото

Бразильська модель з ампутованою ногою Паола Антоніні вкотре зачарувала шанувальників своїми життєрадісними знімками.

Паола Антоніні наразі подорожує відомими італійськими містами і показує яскраві фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

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Зокрема, дівчина вже встигла показати прихильникам знімки з відомих туристичних місць: собор Дуомо в Мілані, Венецію, озеро Комо та інші.

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 14 Чер 2018 р. о 2:34 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 14 Чер 2018 р. о 3:54 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 15 Чер 2018 р. о 8:24 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 16 Чер 2018 р. о 2:23 PDT