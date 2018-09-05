Знаменита Орнелла Муті приїжджає в Україну: подробиці

Відома 63-річна італійська акторка Орнелла Муті, яка напередодні заявила про бажання отримати громадянство Росії, їде до двох міст України з театральною постановкою "Суд над відьмою".

Виставу покажуть 1 жовтня у Києві в Жовтневому палаці і наступного дня в Одесі в Театрі музкомедії.

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Над постановкою працював італійський режисер Енріко Марія Ламанна Сюжет заснований на реальних подіях, які відбулися 20 березня 1428 року в італійському місті Тоді, коли будь-яка спроба жінки встати з колін і довести своє право на любов і свободу вибору призводила до фатальних наслідків.



Орнелла Муті у виставі "Суд над відьмою"

Орнелла Муті грає Франческу, яку звинувачують у чаклунстві, а потім збираються стратити.



​Орнелла Муті у виставі "Суд над відьмою"

Відомо, що італійська акторка прилетить до Києва за день до вистави і прогуляється вулицями Києва.



​Орнелла Муті у виставі "Суд над відьмою"