Знаменита Пізанська вежа почала вирівнюватись
Пізанська вежа, яка розташована в Італії, перестала падати і навіть дещо вирівнялася завдяки старанням інженерів, котрі понад 20 років намагаються зміни її нахил.
На початок робіт, верх 57-метрової вежі відхилявся від осі на майже чотири з половиною метра.
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У 2001 році Пізанська вежа стала на 45 сантиметрів рівнішою. Зараз – ще 4 сантиметри.
Ми встановили серію труб із свердлами, які відбирали ґрунт з протилежної сторони відхилення вежі. Завдяки відсутності ґрунту під її основою, вежа, можна сказати, почала вирівнюватись. Тож тепер її нахил є менш критичним,
– розповів технічний директор з реконструкції Роберто Чела.
Відеокоментар Роберта Чело:
Хилитись Пізанська вежа почала ще тоді, коли її тільки зводили, у 12 столітті. А все тому, що Пізанська вежа стоїть на глиняній ділянці, яка м'якіша з південної сторони.
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