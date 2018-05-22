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Знаменитий американський глянець назавжди припиняє роботу

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Журнал Енді Ворхола
Журнал Енді Ворхола "Interview Magazine" закривається / Фото з відкритих джерел

Відомий американський журнал Енді Ворхола "Interview Magazine" закривається. Таке рішення прийняло керівництво видання у зв'язку з банкрутством та секс-скандалами. Знаменитий глянець проіснував 50 років.

Про це повідомили співробітники видання – головний редактор Езра Маркус і журналіст Люк О'Ніл

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Інсайдери видання Observer повідомляють, що "Interview Magazine" змушені ліквідувати свої активи в зв'язку з банкрутством через внутрішні міжусобиці колишніх працівників видання. Але крім фінансових заборгованостей на закриття знаменитого глянцю також вплинув секс-скандал. Три жінки, імена яких не називають, звинувачували креативного директора "Interview Magazine" Карла Темплера в зловживаннях робочим становищем і в сексуальних домаганнях. У свою чергу чоловік все заперечує.

На закриття журналу вже відреагувала 16-річна донька Сінді Кроуфорд – модель Кайя Гербер. Юна зірка раніше брала участь у зйомках цього глянцю.


Кайя Гербер для "Interview Magazine"

Варто додати, що імените видання "Interview Magazine" заснував Енді Ворхол – відомий американський митець українсько-лемківського походження. Відомий журнал проіснував майже 50 років і був відомий своїми незвичними інтерв’ю, у яких одні зірки задавали питання іншим зіркам.

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Також найвідомішою рубрикою в журналі була Q & Andy, в якій знаменитості відповідали на питання, складені Енді, серед яких були "Що ти їв сьогодні на сніданок?" або "Що тобі снилося?".


Десятки обкладинок знаменитого видання "Interview Magazine"

Теги: LifeStyle Мода Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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