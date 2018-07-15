Знаменитий боєць Конор Макгрегор стане вдруге батьком

30-річний ірландський боєць Конор Макгрегор 14 червня відсвяткував своє день народження. Його кохана Ді Девлін приготувала для нього особливий подарунок і повідомила про це шанувальникам.

Дівчина бійця Ді Девлін опублікувала на сторінці в Instagram вітальний пост, у якому розповіла про свою вагітність.

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"Щасливого 30-річчя, коханий. Дякую тобі за те, що ти є! Люблю тебе, Конора-молодшого і "животик", – написала дівчина.

Зазначимо, що у пари вже є дитина. Торік Девлін народила Макгрегору сина, якого назвали Конором.

Допис, поширений Dee Devlin (@deedevlin1) 14 Лип 2018 р. о 1:43 PDT