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Знаменитий боєць Конор Макгрегор стане вдруге батьком

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Конор Макгрегор з Ді Девлін і сином
Конор Макгрегор з Ді Девлін і сином / Instagram

30-річний ірландський боєць Конор Макгрегор 14 червня відсвяткував своє день народження. Його кохана Ді Девлін приготувала для нього особливий подарунок і повідомила про це шанувальникам.

Дівчина бійця Ді Девлін опублікувала на сторінці в Instagram вітальний пост, у якому розповіла про свою вагітність.

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"Щасливого 30-річчя, коханий. Дякую тобі за те, що ти є! Люблю тебе, Конора-молодшого і "животик", – написала дівчина.

Зазначимо, що у пари вже є дитина. Торік Девлін народила Макгрегору сина, якого назвали Конором.

 

Happy 30th birthday babe! Thank you for being you! Love you to bits from me, Conor jr and the bump ️

Допис, поширений Dee Devlin (@deedevlin1)

 

Теги: LifeStyle Новини спорту Діти і неповнолітні Бокс Ірландія
Джерело: 24 Канал
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