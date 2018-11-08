Знаменитий британський співак йде зі сцени: несподівані деталі

Один з найпопулярніших виконавців сьогодення – Бенджамін Клементин – заявив про свій відхід зі сцени. На прощання британський виконавець ганського походження презентував власну інтерпретацію вірша Оскара Уайльда.

Про своє рішення Бенджамін повідомив фанатам у Facebook 5 листопада.

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Я радий представити вам останню пісню Бенджаміна Клементина. З моєю великою любов’ю до великого Оскара Уайльда, я наткнувся на цей вірш в одній зі своїх особистих колекцій, і, чесно кажучи, я вперше випустив цю після для нового неймовірного фільму мого друга Джуліана Шнабеля "#Ateternitysgate", але він провалився,

– зізнався у своєму листі артист.

Бенджамін додав, що ця пісня все одно знайшла своє призначення у новій кампанії його друга Fiftysix.

"Завдяки компанії Vacheron Constantin і Abbey Road Studios мою композицію почули шанувальники. Як завжди, моя музика – для мене і моїх фанатів! Дякую за вашу підтримку протягом багатьох років. Я знаю, що ми зустрінемося знову в якомусь наступному вимірі вічності!", – підсумував свій допис розчулений Клементін.

У новій композиції вокал Клементина і його гру на фортепіано доповнив струнний оркестр на чолі з віолончелісткою Барбарою Ле Лівр.

Хто такий Бенджемін Клементин?Бенджамін народився у Лондоні в родині вихідців з Гани і з дитинства почав захоплюватись музикою, незважаючи на заборони його батька. У 16 років хлопець "завалив" майже всі свої екзамени та покинув школу, через що у його сім'ї виник неабиякий конфлікт. Він пішов з дому і став бездомним вуличним музикантом. У 19 років він переїхав в Париж та почав заробляти свої перші гроші, співаючи у барах та готелях. Через кілька років завдяки вдалим знайомствам і друзям він починає будувати музичну кар'єру.



Британський музикант та виконавець став справжнім відкриттям, коли отримав престижну премію Mercury Prize у 2015 році. Його творчістю почали захоплюватися не лише мільйони фанатів по всьому світу, а й такі зірки музичної індустрії як Пол Маккартні, Девід Бірн, Бьйорк та багато інших. Виконавець двічі бував в Україні і востаннє він був в ролі хедлайнера на фестивалі Atlas Weekend 2018 у Києві. У Клементина є дружина Фло Морріссі – поетеса та співачка.