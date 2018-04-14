Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд засудив рух проти сексуальних домагань

Відомий французький дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд дав інтерв’ю, в якому хоч і не підтримав скандального продюсера Гарві Вайнштейна, але й засудив жіночий рух проти харасменту.

Про це він розповів у інтерв’ю для французьконр видання Numéro.

На думку Карла Лагерфельда багато жінок скористались скандалом навколо сексуальних домагань в Голлівуді, не представляючи при цьому жодних доказів. Рух #MeToo в соцмережах, який розпочала одна з жертв кінопродюсера Гарві Вайнштейна – Роуз Макгавен, на думку модельєра створив навіть негатний ефект.

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Мене найбільше шокують старлетки (молоді акторки, які намагаються добитись успіху та подають надії, – "24"), яким було потрібно 20 років, щоб згадати про те, що сталося. Знову ж таки, немає свідків злочинів. Всі ці звинувачення в домаганнях стали досить шкідливими... Я десь читав, що тепер потрібно в обов'язковому порядку питати модель, чи зручно їй позувати. З цього моменту ви як дизайнер нічого не можете робити,

– прокоментував креативний директор Chanel.



Карл Лагерфельд для Numéro

Щодо Гарві Вайнштейна, якого звинуватили в низці домагань та згвалтувань, то Карл зізнався, що "не виносить містера Вайнштейна" і що з минулого досвіду у житті його "не можна називати людиною слова". Але він захистив стиліста Карла Темплер, якого звинувачували в неналежній поведінці.

"В історії бідного Темплер я не вірю жодному слову. Одна дівчина скаржилася, що він намагався зняти з неї штани, і його миттєво вигнали з професії, в якій він досяг успіху до цього інциденту. Це неймовірно! Якщо не хочете, щоб з вас стягнули штани, ідіть в жіночий монастир!", – різко підкреслив дизайнер.

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На питання про те, чи змінилася специфіка його роботи після запуску рухів Time's Up і #MeToo, Карл Лагерфельд відповів, що "Абсолютно ніяк".



Карл Лагерфельд для Numéro