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Знаменитий фотограф Маріо Тестіно закрив своє агентство через секс-скандал

312 Читать новость на русском
Маріо Тестіно
Маріо Тестіно / Фото з відкритих джерел

Легендарний митець Маріо Тестіно, який був шанованим гостем та фотографом багатьох глянцевих видань, закриває свій нью-йоркський офіс креативного агентства Mariotestino +, який віг відкрив менше року тому. Все через секс-скандал, у який він вляпався.

Ще на початку 2018 року на Маріо Тестіно посипались звинувачення 13 чоловіків-моделей і асистентів у спробах харасменту. Тоді ж такі імениті видання як Vogue, GQ, Vanity Fair заявили, що більше не співпрацюватимуть з чоловіком через звинувачення у домаганнях.

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Тому глава агентства Тестіно – Брігід Уолш покинув свою керівну посаду ще в березні, після чого з офісу звільнилось ще три працівника. Instagram-акаунт агентства фотографа Mariotestino + теж не оновлюється з січня, незважаючи на 25 тисяч підписників.

 

Instagram-акаунт самого фотографа також припинив свою діяльнісь в лютому цьому року. Останній допис був присвячений фотосету легендарної Кейт Мосс.

 

 Хоч за повідомленнями ЗМІ скандальний Тестіно продовжує робити комерційні зйомки, але про самих замовників нічого невідомо. Серед інших напрямків його роботи – випуск книг, створення виставок і медіапроектів. Головний офіс агентства Mariotestino + в Лондоні поки продовжує роботу.

Теги: LifeStyle Мода Секс-скандал
Джерело: WWD
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