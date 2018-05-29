Знаменитий фотограф Маріо Тестіно закрив своє агентство через секс-скандал

Легендарний митець Маріо Тестіно, який був шанованим гостем та фотографом багатьох глянцевих видань, закриває свій нью-йоркський офіс креативного агентства Mariotestino +, який віг відкрив менше року тому. Все через секс-скандал, у який він вляпався.

Ще на початку 2018 року на Маріо Тестіно посипались звинувачення 13 чоловіків-моделей і асистентів у спробах харасменту. Тоді ж такі імениті видання як Vogue, GQ, Vanity Fair заявили, що більше не співпрацюватимуть з чоловіком через звинувачення у домаганнях.

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Тому глава агентства Тестіно – Брігід Уолш покинув свою керівну посаду ще в березні, після чого з офісу звільнилось ще три працівника. Instagram-акаунт агентства фотографа Mariotestino + теж не оновлюється з січня, незважаючи на 25 тисяч підписників.

Допис, поширений MARIOTESTINO+ (@mariotestinoplus) 12 Січ 2018 р. о 8:13 PST

Instagram-акаунт самого фотографа також припинив свою діяльнісь в лютому цьому року. Останній допис був присвячений фотосету легендарної Кейт Мосс.

Допис, поширений MARIO TESTINO (@mariotestino) 27 Лют 2018 р. о 11:10 PST

Хоч за повідомленнями ЗМІ скандальний Тестіно продовжує робити комерційні зйомки, але про самих замовників нічого невідомо. Серед інших напрямків його роботи – випуск книг, створення виставок і медіапроектів. Головний офіс агентства Mariotestino + в Лондоні поки продовжує роботу.