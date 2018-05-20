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Знаменитому режисеру Люку Бессону висунули резонансне звинувачення: деталі

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Секс-скандал за участю Люка Бессона
Секс-скандал за участю Люка Бессона

Популярний голлівудський режисер Люк Бессон опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Чоловіка звинувачують у зґвалтуванні.

Про це повідомляє видання Variety.

Гостре звинувачення висунула молода акторка, яка кілька разів співпрацювала з Люком Бессоном. Жінка стверджує, що режисер напав на неї та зґвалтував. Відтак зірка, яка вирішила не розголошувати свого імені, звернулась до правоохоронців. 

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За словами потерпілої знаменитості, вона стала жертвою "насильницького сексуального нападу". Сам інцидент стався 10 травня під час Каннського кінофестивалю. Ймовірний нападник, Люк Бессон, зґвалтував жінку поблизу Єлисейських полів, що в Парижі.

Наразі представники режисера категорично заперечують всі звинувачення. Люк Бессон відмовляється коментувати секс-скандал. Водночас правоохоронці вже почали розслідування проти голлівудської знаменитості. Французькі поліцейські не розголошують подробиць кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням акторки. 

Хто такий Люк Бессон?
Автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та ін. Люк Бессон був чотири рази одружений. Наразі він офіційно зареєстрував стосунки з кінопродюсером Вірджинією Сілла. Люк Бессон є батьком 5 доньок.

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Голлівуд Секс-скандал Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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