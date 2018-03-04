Знаменитості прийдуть на Оскар-2018 з помаранчевими значками: відома причина

Щорічна церемонія нагородження премії "Оскар" відбудеться з символічною акцією: знаменитості причеплять на святкові вбрання помаранчеві значки.

Причиною такого флешмобу є прагнення привернути увагу суспільства до вільного продажу зброї в США, повідомляє журнал People.

Як відомо, голлівудські актори одягнуть значки, на яких буде зображено американський прапор. Ініціатором такої акції стала організація Everytown Gun for Safety, яка пропагує правильне поводження зі зброєю. Значки можуть придбати всі охочі за 15 доларів.

Рішення про символічний флешмоб з'явилось після стрілянини в одній зі шкіл Флориди, внаслідок якої 14 лютого загинули 17 людей. Наразі невідомо, чи прийдуть знаменитості в чорному одязі, вшановуючи жертв безжального нападу.



Помаранчеві значки, які вберуть знаменитості на "Оскар-2018"

Нагадаємо, що 90-та церемонія нагородження премії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року. В іноземних ЗМІ вже з'явилась інформація, які страви подаватимуть на престижному заході, де зберуться найпопулярніші актори світу. Водночас організатори опублікували список фільмів, які претендують на престижну нагороду, а букмекери вже оприлюднили свої прогнози.