Знаменитості відвідали модний показ нової колекції Louis Vuitton: яскраві фото
Під час Паризького тижня моди відбулась найочікуваніша подія – модний показ нової колекції Louis Vuitton. Знаменитий бренд прийшли підтримати голлівудські зірки, які вразили своїми вбраннями.
Французька столиця перетворилась на місто стилю, адже там триває Тиждень моди. Знані світські левиці та актори, моделі й артисти заполонили вулиці Парижа.
Читайте також: Дуа Ліпа вийшла на публіку у провокативній сукні від українського бренду: фото
Одним з найочікуваніших заходів був показ чоловічої колекції Louis Vuitton "весна-літо 2019", який відбувся в саду Пале-Рояль. Дизайнер Вірджіл Аблер вдало дебютував на Тижні моди, здивувавши прихильників бренду палітрою кольорів новинок. На подіумі були представлені мішкуваті штани, кросівки, стильні світшоти, худі, сорочки та верхній одяг, зокрема, піджаки та куртки. Брендове вбрання доповнили оригінальні сумки-пояс із логотипами Louis Vuitton.
Підтримати дебютанта на Тижні моди прибули голлівудські зірки. На показ чоловічої колекції Louis Vuitton прийшли моделі Белла Хадід, Наомі Кемпбелл, Кім Кардашян з чоловіком Каньє Вестом, Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом, співачки Ріанна та Ріта Ора. Зірки засвітили стильні "луки" на першому показі дизайнера, а вкінці заходу Каньє Вест розчулив Вірджила Аблера обіймами з привітаннями.
Представники сім'ї Кардашян на показі Louis Vuitton (The Daily Mail)
Ріта Ора на Тижні моди в Парижі