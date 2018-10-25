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      Знамениту історію про хлопчика Піноккіо екранізують

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      Кадр з мультфільму "Пригоди Піноккіо"
      Кадр з мультфільму "Пригоди Піноккіо" / Фото з відкритих джерел

      Знаменита дитяча казка про "Пригоди Піноккіо" італійського письменника Карло Коллоді знову з’явиться на світових екранах! Але не у форматі мультфільму, як це колись зробила кінокомпанія Disney, а вже у вигляді повного короткометражного фільму.

      Про це повідомляють на Variety.

      Зйомками нової екранізації займуться представники студії Netflix, а сценарієм займеться оскароносний Гільєрмо дель Торо. У 2018 році чоловік отримав дві премії "Оскар" в категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисерська робота" за фентезійно-драматичний фільм "Форма води". До роботи над фільмом також залучать декілька компаній з виготовлення ляльок та анімаційних студій.

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      Як відомо, адаптацію "Піноккіо" перетворять на мюзикл, а сам фільм створюватимуть у форматі стоп-моушн (лялькової анімації). Самі ж події фільму відбуватимуться в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні зміцнював контроль над країною.

      "Жодна мистецька форма не вплинула на моє життя і роботу більше, ніж анімація, і я не мав такого глибокого особистого зв’язку із жодним персонажем у літературі, як з Піноккіо. У нашій історії, Піноккіо – це невинна душа з байдужим батьком, котрий губиться у світі, якого не може зрозуміти. Він вирушає у надзвичайну подорож, що спонукає його до розуміння свого тата та реального світу", – заявив дель Торо.

      Щодо зйомок фільму, то вони розпочнуться восени цього року, однак дата прем’єри фільму поки що залишається в секреті. Варто додати, що казка про "Пригоди Піноккіо" письменника Карло Коллоді вийшла у фрматі книги ще у 1883 році.

      Нагадаємо, що кілька тижнів стало відомо про екранізацію ще однієї знаменитої стрічки "Том і Джеррі". Якщо авторами оригінального мультсеріалу стали американські аніматори Вільям Ганна і Джозеф Барбера, то новою кіноадаптацією займеться студії Warner Bros. і режисер Тім Стор (творець першого фільму "Фантастична четвірка". 

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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