Знамениту пісню про Путіна заспівали у самісінькому центрі Москви: відео

У неділю, 28 січня, у Москві учасники протесту "Страйк виборців" заспівали давно відому в Україні і не тільки пісню "Путін – ху*ло". Подію, що трапилася на Манежній площі у самому центрі Москви, зняли на відео.

Відео у Twitter опублікував російський блогер Plushev.

Зазначимо, що учасники акції протесту "Страйк виборців" хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого вже встигли затримати правоохоронці.

"Страйкарі йдуть на Манежці, час від часу співають відому українську пісню", – прокоментував відео блогер.

На зняти кадрах – група людей, які скандують рядки пісні.

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Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf — Plushev (@plushev) 28 января 2018 г.

Гадом буду,горький ком к горлу,молодцы,ведь рискуют быть упакованными,а гарную (угарную)песню поют...молотки,смельчаки,.. — Monya(ша!) (@Monyavolya) 28 января 2018 г.