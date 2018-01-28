Знамениту пісню про Путіна заспівали у самісінькому центрі Москви: відео
У неділю, 28 січня, у Москві учасники протесту "Страйк виборців" заспівали давно відому в Україні і не тільки пісню "Путін – ху*ло". Подію, що трапилася на Манежній площі у самому центрі Москви, зняли на відео.
Відео у Twitter опублікував російський блогер Plushev.
Зазначимо, що учасники акції протесту "Страйк виборців" хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого вже встигли затримати правоохоронці.
"Страйкарі йдуть на Манежці, час від часу співають відому українську пісню", – прокоментував відео блогер.
На зняти кадрах – група людей, які скандують рядки пісні.
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