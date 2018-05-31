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Знай собі ціну, – Нікі Мінаж звернулась до жінок з феміністичними порадами

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Нікі Мінаж
Нікі Мінаж

Американська співачка Нікі Мінаж полюбляє дивувати своїх прихильників. То зірка вбирає епатажні сценічні сукні, то приголомшує заявою про стосунки з Емінемом. Тепер артистка несподівано дала всім жінкам важливі поради.

Не встигли прихильники творчості Нікі Мінаж оговтатись від жартівливої заяви, що вона зустрічається з репером Емінемом, як співачка вкотре вразила їх новими дописами в соціальній мережі. Артистка порадила кожній жінці мати свою ціну та не забувати, що не стосунки з чоловіком роблять її тою, ким вона є. 

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Поради Нікі Мінаж адресує кожній дівчині, називаючи її "Королевою". Це звернення є співзвучним з назвою нового альбому співачки – "Queen". У заяві Нікі Мінаж радить не виходити заміж задля красивої обручки та знімків, які потім можна викласти в соціальній мережі. 

Королево, знай собі ціну. Мені тричі пропонували вийти заміж, чотири чоловіки просили, щоби я народила їм дитину. Зазнавати емоційної, душевної чи фізичної кривди заради того, щоб фальшиво всміхатися для Instagram і показувати обручку – це не щастя. Бути зрадженою, приниженою, недооціненою заради Instagram?
– написала Нікі Мінаж.

Зірка звернула увагу на те, що не наявність шлюбу робить кожну жінку успішною та щасливою. Адже чоловік, за словами Нікі Мінаж, не робить дівчину "королевою, не в змозі створити чи зруйнувати це". Відтак співачка вважає, що кожна повинна прагнути рівності, а коли духовна сила зросте, тоді можна задуматись про шлюб. 

"Новий хлопець запитав, чи я можу через 1 – 1,5 року народити йому дитину. Звісно, я сказала: "Не народжуватиму дітей, доки він не купить мені обручки". А тоді я розреготалася. Він сказав: "Я надягну тобі обручку на палець. Я зроблю все, що буде потрібно". Все, що я нині про нього можу сказати, так це те, як я люблю свою знов одержану свободу", – додала Нікі Мінаж. 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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