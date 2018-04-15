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"Знайдемо кий на левацьку рожу" – у Польщі пройшов багатотисячний марш ультраправої організації

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Марш ONR в Гданську
Марш ONR в Гданську / Фото з відкритих джерел

У польському місті Гданськ в суботу пройшов багатотисячний марш ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny (ONR).

Про це повідомляє Onet.pl.

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Такий марш виявився неочікуваним для влади Польщі, а у громадян – викликав протести.

Зрештою, президент міста Павел Адамович виступив зі спеціальною промовою. Він зазначив, що мерія не знала про такий марш під гаслом "Знайдемо кий на левацьку рожу, адже не була належним чином попереджена: заявку подала стороння людина. До того ж, в листі йшлось про мітинг, присвячений "національної незалежності в польському публічному просторі".

Як відповідь президент Гданська закликав провести 21 квітня альтернативний мітинг.

Теги: Новини Польщі протести
Джерело: 24 Канал
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