Знайдемо вам роботу: Гончарук звернувся до тих, хто перекриває дороги через евакуацію українців

У Кабінеті Міністрів України засудили дії громадян, які перекривають траси і будують блокпости на в'їзді до міст, де можуть розмістити українців, яких евакуюють з Китаю.

Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук на брифінгу у Києві. Він запевнив, що МОЗ щогодинно моніторить ситуацію на об'єктах, де будуть розміщені евакуйовані люди.

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Водночас, з міркувань безпеки, він відмовився озвучувати де саме їх розмістять.

Жодних маніпуляцій ми не боїмося. Все буде добре. Товаріщам, які перекривають дороги і риють траншеї запрошуємо до великого будівництва,

– сказав Гончарук.

Глава уряду також сказав, що уряд може знайти цим людям роботу, враховуючи "усі їхні таланти" і направити їхні зусилля у конструктивний спосіб. Він також звинуватив у таких діях місцевих політиків, які маніпулюють цією темою і використовують її для власного піару.

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Що відомо про евакуацію українців з китайського Уханя

Евакуація українців з Китаю відбулася 18 лютого, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України. Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Борисполя. Крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні.

Літак, який для евакуації з Уханя, надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 03:01 ночі. Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.

Як відбуватиметься евакуація

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

До карантинної зони доставлять близько 100 осіб, включно з членами екіпажу літака, медиками, рятувальниками, митниками та прикордонниками, які супроводжуватимуть та обслуговуватимуть евакуйованих українців.

У МВС зазначили, що перевірка здоров'я пасажирів відбуватиметься у порядку, який застосовували й інші країни, що евакуйовували своїх громадян.

Порядок дій під час евакуації:

Спершу людей перевірять китайські медики, які проводили такі медогляди громадянам інших держав, що проходили евакуацію.

Потім пасажирами займуться українські фахівці.

Евакуйованим перевірятимуть не лише температуру, а й наявність кашлю, нежитю, стан загального самопочуття.

Людей забезпечать засобами захисту, гігієни та харчами.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.

Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

Куди поселять евакуйованих українців

Точного місця медичного закладу, куди доставлять евакуйованих не повідомляють тому, що побоюються паніки серед населення.

Однак, у МОЗ зазначили, що із місцем визначилися: в Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів. Втім, термін перебування в ізоляції може бути продовжено. Якщо впродовж обсервації у когось з людей проявляться симптоми хвороби, його буде госпіталізовано в бокс, який захищає від поширення інфекції по лікарні.

Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр чи сумнівів, українців відпустять за спеціальною процедурою. Територію лікарні, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують.

Заходи безпеки у приміщеннях для карантину

Буде створено подвійне кільце захисту, охорони і знезараження;

До охорони цієї території буде залучено щодоби 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії;

Будуть чергувати піші патрулі, автопатрулі;

Також функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження;

Поруч працюватиме цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

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