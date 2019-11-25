Знаєш, хто в мене там сидить, – у Києві водій Toyota влаштував розбірки на дорозі: відео

У Києві водій автомобіля Toyota на елітних номерах порушив правила дорожнього руху. На зауваження відреагував агресивно і просто посеред дороги – із погрозами та лайливими словами.

Водій-порушник здійснив обгін зустрічною смугою, перетнувши подвійну суцільну лінію. Відео з місця інциденту з’явилось на фейсбук-сторінці "Киев Оперативный"

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На це водій іншого авто посигналив йому. Він і зняв порушення на відеореєстратор.

Очевидно, це обурило кермувальника Toyota. Він зупинив авто і почав погрожувати автомобілісту, натякаючи, що він перевозить когось дуже важливого.

У тебе проблеми якісь є? Питання якісь є? Ти знаєш, хто в мене в машині зараз сидить? Велика буде зараз різниця, бл**ь. Ти зараз без машини, с**а, залишишся,

– заявив він.

Після цього повернувся в авто і поїхав далі.



