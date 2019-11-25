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      Знаєш, хто в мене там сидить, – у Києві водій Toyota влаштував розбірки на дорозі: відео

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      У Києві зухвалий водій Toyota влаштував розбірки серед дороги / Скріншот із відео

      У Києві водій автомобіля Toyota на елітних номерах порушив правила дорожнього руху. На зауваження відреагував агресивно і просто посеред дороги – із погрозами та лайливими словами.

      Водій-порушник здійснив обгін зустрічною смугою, перетнувши подвійну суцільну лінію. Відео з місця інциденту з’явилось на фейсбук-сторінці "Киев Оперативный"

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      На це водій іншого авто посигналив йому. Він і зняв порушення на відеореєстратор.

      Очевидно, це обурило кермувальника Toyota. Він зупинив авто і почав погрожувати автомобілісту, натякаючи, що він перевозить когось дуже важливого.

      У тебе проблеми якісь є? Питання якісь є? Ти знаєш, хто в мене в машині зараз сидить? Велика буде зараз різниця, бл**ь. Ти зараз без машини, с**а, залишишся,
      – заявив він.

      Після цього повернувся в авто і поїхав далі.


       
      До слова, з'явилися нові подробиці ДТП у Києві, коли дівчина на Porsche на скаженій швидкості влетіла на тротуар і розбила власне авто вщент. Винуватицею інциденту, ймовірно, є Владислава Євтягіна. Журналісти з'ясували, що вона – донька ексдепутата Єнакіївської міськради від "Партії регіонів". Більше – тут.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Аварії та ДТП Новини Києва Новини України Транспорт
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