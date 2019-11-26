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      24 Канал Публікації Статті
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Знайомтеся, CTP: що треба знати про компанію, яка купила землю поблизу Львова

      1023 Читать новость на русском
      Перший проект CTP – індустріальний парк у Гумпольці / Фото CTP

      27 листопада Вищий антикорупційний суд розглядатиме справу щодо міського голови Львова Андрія Садового і продажу землі в промисловій зоні "Рясне-2" нібито за заниженою ціною. Хто був покупцем у цій угоді?

      До вашої уваги – візитка компанії CTP, яка мимоволі стала опосередкованим учасником цього процесу.

      Детальніше про справу Андрія Садового щодо земля "Рясне-2" читайте тут.

      Компанія CTP: проєкти, клієнти, прибутки 

      Компанія CTP планує, розробляє і будує високотехнологічні бізнес-парки в країнах Центральної та Східної Європи. Заснована в 1998 році. Перший реалізований проект – індустріальний парк преміум-класу в місті Гумполець (Чехія). На сьогодні CTP вже розробила і побудувла 96 парків у шести країнах – Угорщині, Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині і Сербії. У цих парках працюють близько 70 тисяч людей. Також підписано контракт на будівництво бізнес-парку в Болгарії. Загалом CTP має більше 500 клієнтів. Загальна корисна площа, освоєна компанією, – 5,5 млн кв. м. Загальний прибуток (на 2018 рік) – 138,3 млн євро.

      Чому компанія реалізує свої проекти саме в країнах Центральної та Східної Європи?

      Ми вирішили проводити операції в Центральній та Східній Європі з тих же причин, що й наші клієнти – поєднання місця розташування, розумних людей, промислових традицій, розвиненої інфраструктури та економічної ефективності, – повідомляє компанія CTP на своєму сайті.

      Найважливіші проекти CTP

      CTPark Ostrava (Чехія)

      Один з найвдаліших проєктів CTP. Лауреат конкурсу "Ділова власність 2009 року" в Чехії. Парк розташований лише за 10 км від центру міста Острави, поруч з автострасою між Польщею (до кордону 30 км) і Словаччиною (60 км). До міжнародного аеропорту – 16 км, до автозаводу Hyundai – 20 км. Парк пропонує багато типів будівель, що дозволяє розміщувати там виробництва, логістичні центри, офіси і магазини. В CTPark Ostrava працюють майже 5 тисяч людей. Загальна територія парку – 83 га. Корисна площа – 232,000 кв. м.

      CTPark Ostrava виглядає яскраво 

      CTPark Кошице (Словаччина)

      Бізнес-парк поблизу Кошице (друге за величиною місто країни) розташований  поруч з міжнародним аеропортом. Територія парку – 20 гектарів. Корисна площа – 20,967 кв. м. Інвестори купили землю за 1,4 долара за 1 кв. м. Для порівняння, ціна, яку сплачено за землю під CTPark Львів, – майже 9 доларів за кв. м.

      CTPark Кощице 

      CTPark Budapest West (Угорщина)

      Поблизу столиці Угорщини – Будапешта – розташовані одразу три бізнес-парки CTP. Найбільший серед них CTPark Budapest West – суперсучасний складсько-розподільний центр на міжнародній трасі М1 за 19 км від центру міста. Територія парку – 76 га. Корисна площа – 81,000 кв. м. Експерти відзначають, що з точки зору логістики – це ідеальне місце для ведення бізнесу в Угорщині і регіонах Центральної та Східної Європи щодо складського зберігання, розподілу, крос-докінгу та інших операцій, в першу чергу, для охолоджених і заморожених товарів.

      CTPark Budapest West – найбільший у столиці Угорщини 

      CTPark Arad II (Румунія)

      Румунія посідає друге (після Чехії) місце за кількістю бізнес-парків CTP – їх там 15. Зараз у місті Арад (важливий промисловий поліс на заході країни) будують уже другий центр. Він стане важливою ланкою на автомагістралі А1, яку називають загальноєвропейським транспортним коридором між Західною та Південно-Східною Європою. Головні переваги парку – сучасна інфраструктура та наявна кваліфікована робоча сила. Загальна територія – лише 7 га, але корисна площа – аж 50,125 кв. м.



      CTPark Брно (Словаччина)

      Другий бізнес-парк, який уже розпочали будувати в Брно (столиця країни) на місці колишнього промислового майданчика Zetor. Першу будівлю заплановано здати навесні 2020 року, повне завершення будівництва – 2025 рік. Парк розташований в межах міської кільцевої дороги, тому, окрім виробництва і офісів, там працюватимуть супермаркети і магазини роздрібної торгівлі. Парк облаштують сонячною електростанцією, яка покриватиме значну частину його потреб в енергії. Загаль територія – 11,5 га. Корисна плоша – 60,400 кв. м.

      CTPark Брно 

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