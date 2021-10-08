Знайшли людські останки на 2 горищах одеських будинків

В Одесі виявили останки людських тіл на горищах 2 будинків. Один із виявлених померлих вже був у скелетованому стані.

Про ці знахідки повідомили журналістам 8 жовтня. Вони були на різних вулицях – Яші Гордієнко та Семена Палія.

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Причини смерті встановлюють

Як повідомили правоохоронці, на тілі чоловіка з горища на вулиці Гордієнка не було слідів насильницької смерті. Тому, ймовірно, вона була природною. Померлий лежав у світлому светрі, чорних штанах, чорних носках та жовтій куртці.

Щодо тіла на вулиці Палія, то там важче сказати причину смерті. Залишки вже були скелетовані. Тому для встановлення обставин загибелі, їх направили на експертизу. Це тіло було вдягнене чорну куртку та джинси.

Схожий випадок у місті

У лютому виявили скелетовані останки в катакомбах під бульваром Жванецького. Поряд лежав рюкзак і пристрій для куріння марихуани.

Згодом слідчі встановили, що там знайшли останки чоловіка, який зник 6 років тому. Причину смерті правоохоронці так і не назвали.