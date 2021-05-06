Зниклого на озері Трудове на Одещині прикордонника в обід 6 квітня знайшли мертвим. Його шукали рятувальники ДСНС, працівники водної поліції та місцеві жителі.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейненко. Пошуки тривали від моменту, коли перекинувся човен зі службовцем, з 16 години 5 травня. До теми На Одещині перекинувся патрульний човен: тривають пошуки прикордонника Новина доповнюється