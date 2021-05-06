Перекидання човна на Одещині: зниклого прикордонника знайшли мертвим

Читать новость на русском

Зниклого на озері Трудове на Одещині прикордонника в обід 6 квітня знайшли мертвим. Його шукали рятувальники ДСНС, працівники водної поліції та місцеві жителі.

Джерело:

фейсбук Сергія Дейнеко

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейненко. Пошуки тривали від моменту, коли перекинувся човен зі службовцем, з 16 години 5 травня. 

До теми На Одещині перекинувся патрульний човен: тривають пошуки прикордонника

Що відомо про загиблого 

Майор Констянтин Коняєв заслужив повагу підлеглих та колег по службі передусім власними вчинками. Навіть у критичній ситуації, коли перекинувся човен, він координував дії інших прикордонників. Завдяки цьому змогли врятуватись 3 інших службовців. 

Як повідомили у МВС, пошукова операція закінчилася приблизно о 12 годині. У ній використовували човни, авіацію та водолазів.

 