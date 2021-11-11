Знайшли нових свідків смертельної ДТП з неповнолітнім мажором у Харкові

У справі смертельної ДТП у Харкові з'явилося ще кілька нових свідків. Невдовзі їх мають опитати й додати ці свідчення до матеріалів слідства. Мовиться про аварію, яку, ймовірно, спричинив 16-річний хлопець на автомобілі Infinity.

Раніше вже опитали 9 свідків моторошної події. Про це повідомив адвокат Масі Найєм.

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Допомогли публікації в ЗМІ

Загалом виявили 5 очевидців події, які ще не давали свідчення. Адвокатам вдалося це зробити завдяки дослідженню матеріалів ЗМІ.

Наразі контакти цих осіб передали слідчому, щоб організувати допити. Також Найєм повідомив, що наразі у справі призначено 13 різних експертиз.

Коротко про моторошну автотрощу в Харкові

Це сталося ввечері 26 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської.

Infiniti підлітка з шаленою швидкістю пролетіло на червоне світло та зіткнулося з Chevrolet.

Внаслідок ДТП водій іншого легковика одразу загинув, а пасажири юного мажора потрапили до лікарні.

Згодом його адвокатка заявила, що юнак не пам'ятає чи був за кермом.

Саме це стало основою стратегії сторони захисту в суді.

Проте згодом підліток все ж зізнався, що кермував автомобілем.

Наразі він перебуває в СІЗО без права внесення застави. Якщо провину хлопця зможуть довести, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Читайте повний текст публікації адвоката Масі Найєма:

Справа по ДТП в Харкові.

1. Станом на сьогодні в справі призначено вже 13 експертиз. Ряд інших експертиз ще заплановані, та відповідно до методики розслідування, можуть бути проведені лише після отримання результатів інших слідчих дій.

2. Найближчим часом планується проведення огляду автомобілів з експертами, що надалі дозволить провести автотехнічну експертизу. Яка, своєю чергою, є основою для встановлення обставин події в справах про ДТП.

3. Допитано понад 9 свідків.

4. Наші адвокати, шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події, та передали слідчому для організації допитів.

Через гучні справи суспільству швидше стають відомі проблеми розслідувань. Тому сьогодні ввечері дамо матеріал нашого адвоката Artem Obletov з питання процедури та законності примусового відібрання зразків у підозрюваного.

В цій справі ми представляємо інтереси потерпілої разом із колегами з ACF Partners.