Правоохоронці поки ніяк не коментували подію. Проте в мережі повідомили, що наразі вже відома основна версія слідства щодо причин такого вчинку.

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Виселили з дому та посварився з дружиною

Загиблому чоловікові було 40 років. Він мав звання старшого сержанта поліції. Він у 2016 році придбав будинок на аукціоні, який проводив банк. Проте вже у 2020 році його виселили аргументуючи це відповідним рішенням суду.

Окрім цього, правоохоронець незадовго до смерті посварився з дружиною. У загиблого залишилися 2 малолітніх дітей.

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