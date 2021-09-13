Знайшли повішеним поліцейського з Одещини: назвали причину – ЗМІ
13 вересня 2021 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:Одесса Сейчас
У місті Кодима на Одещині 12 вересня знайшли повішеним поліцейського. Чоловік, ймовірно, наклав на себе руки у власному сараї.
Правоохоронці поки ніяк не коментували подію. Проте в мережі повідомили, що наразі вже відома основна версія слідства щодо причин такого вчинку.
Раніше Поліцейського з Одеси, який позичив 300 тисяч і зник, знайшли мертвим
Виселили з дому та посварився з дружиною
Загиблому чоловікові було 40 років. Він мав звання старшого сержанта поліції. Він у 2016 році придбав будинок на аукціоні, який проводив банк. Проте вже у 2020 році його виселили аргументуючи це відповідним рішенням суду.
Окрім цього, правоохоронець незадовго до смерті посварився з дружиною. У загиблого залишилися 2 малолітніх дітей.
Інші самогубства службовців
- У Києва 19 серпня в гуртожитку Національного транспортного університету знайшли тіло поліцейського Сергія Горошка. ЗМІ повідомили, що він вистрелив собі в голову.
- У Дніпрі 5 серпня знайшли повішеним підполковника СБУ. Поряд із ним лежала передсмертна записка. Там він звинуватив у власній смерті начальника свого відділу.
- 24 травня повідомили, що в Одесі наклав на себе руки прикордонник. Він застрелився з пістолета у своєму робочому кабінеті. Можливою причиною такого вчинку назвали проблеми в сім'ї.