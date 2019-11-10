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      Знайшли, де зимувати: 120 летючих мишей оселились на балконі в киянина – вражаючі фото

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      120 летючих мишей виявили на київському балконі
      120 летючих мишей виявили на київському балконі / фото з соцмереж

      У Києві в одному з будинків на вулиці Верховинній ціла зграя летючих мишей окупувала балкон чоловіка. Вони поселились прямо в меблях та під шпалерами закритого балкону.

      Чоловік не наважився самотужки проганяти непроханих гостей, а попросив допомоги у Kyiv Animal Rescue Group. Це – група волонтерів, які допомагають тваринкам, що потребують допомоги.Про інцидент інформують на фейсбук-сторінці цієї спільноти.

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      Так, на місці, за підрахунками рятувальників, виявилося 120 летючих мишей.

      Всі вони – виду руда вечірниця. Колонія мишей помилково влаштувалися на зимівлю в меблях і під шпалерами на закритому балконі,
      – мовиться у повідомленні.

      Фахівці зазначають: помилка тварин полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для їх комфортного сну. Окрім того, їм міг "заважати спати господар квартири".

      Летючі миші оселились на балконі одного з будинків на вулиці Верховинній у Києві

      Так, з балкона витягли і відпустили на волю 119 летючих мишей. Їм доведеться шукати собі краще місце для зимівлі. Одну тваринку волонтери взяли підлікувати.


      Летючі миші на київському балконі/ фото з соцмереж


      Тваринки знайшли собі місце для зимівлі/ фото з соцмереж


      119 летючих мишей відпустили, одну відправили на лікування/ фото з соцмереж
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Світ тварин Надзвичайні ситуації
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