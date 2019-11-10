Знайшли, де зимувати: 120 летючих мишей оселились на балконі в киянина – вражаючі фото

У Києві в одному з будинків на вулиці Верховинній ціла зграя летючих мишей окупувала балкон чоловіка. Вони поселились прямо в меблях та під шпалерами закритого балкону.

Чоловік не наважився самотужки проганяти непроханих гостей, а попросив допомоги у Kyiv Animal Rescue Group. Це – група волонтерів, які допомагають тваринкам, що потребують допомоги.Про інцидент інформують на фейсбук-сторінці цієї спільноти.

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Так, на місці, за підрахунками рятувальників, виявилося 120 летючих мишей.

Всі вони – виду руда вечірниця. Колонія мишей помилково влаштувалися на зимівлю в меблях і під шпалерами на закритому балконі,

– мовиться у повідомленні.

Фахівці зазначають: помилка тварин полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для їх комфортного сну. Окрім того, їм міг "заважати спати господар квартири".

Летючі миші оселились на балконі одного з будинків на вулиці Верховинній у Києві

Так, з балкона витягли і відпустили на волю 119 летючих мишей. Їм доведеться шукати собі краще місце для зимівлі. Одну тваринку волонтери взяли підлікувати.



Летючі миші на київському балконі/ фото з соцмереж



Тваринки знайшли собі місце для зимівлі/ фото з соцмереж