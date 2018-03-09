Знайшли мертвим актора, якого звинувачували у сексуальних домаганнях

У Південній Кореї знайшли мертвим місцевого актора Джо Мін Кі – нещодавно його звинуватили у сексуальних домаганнях одразу 8 людей.

Актору було 52 роки, повідомляє ВВС.

У домаганнях актора звинувачували студенти, яких Джо навчав останні кілька років.

Читайте також: Напередодні Оскару-2018 в Голлівуді з’явився пам’ятник Вайнштейну: фото

Спершу актор відкидав звинувачення, проте 27 лютого попросив вибачення у жертв.

"Усе це моя помилка. Я єдиний, кого можна звинувачувати. Я вибачаюсь перед усіма, кому зробив боляче. З цього моменту я не буду уникати соціальних та правових наслідків моїх помилок", – сказав актор.