Знайшли мертвим актора, якого звинувачували у сексуальних домаганнях
У Південній Кореї знайшли мертвим місцевого актора Джо Мін Кі – нещодавно його звинуватили у сексуальних домаганнях одразу 8 людей.
Актору було 52 роки, повідомляє ВВС.
У домаганнях актора звинувачували студенти, яких Джо навчав останні кілька років.
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Спершу актор відкидав звинувачення, проте 27 лютого попросив вибачення у жертв.
"Усе це моя помилка. Я єдиний, кого можна звинувачувати. Я вибачаюсь перед усіма, кому зробив боляче. З цього моменту я не буду уникати соціальних та правових наслідків моїх помилок", – сказав актор.
Джерело: 24 Канал
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