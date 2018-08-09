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Знаю причину відходу Мілевського, але її не можна говорити, – гравець "Динамо" Брест

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Артем Мілевський
Артем Мілевський

Артем Мілевський був найкращим асистентом "Динамо", але це не завадило Бресту розірвати з ним контракт в середині липня.

Український півзахисник "Динамо" Брест Олександр Нойок прокоментував відхід з команди Артема Мілевського.

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"Можливо, Мілевський не зійшовся характером з головним тренером. Причину я знаю, але це не можна говорити. З Артемом ми говорили перед тим, як я повинен був їхати в Брест. Він сказав: "Давай, братан, ми тебе чекаємо. Все буде нормально". Тим більше, я знав його раніше", – сказав Нойок виданню Footboom.

33-річний Мілевський грав за "Динамо" Брест з минулого літа і в поточному сезоні провів за клуб 21 матч, забив 5 голів і зробив 8 голевих передач.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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