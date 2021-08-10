Далі до них підбігли рятувальники та надали дівчинці першу допомогу. Інцидент трапився на одеському пляжі в Лузанівці орієнтовно о 19 годині 8 серпня.

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В Одесі ледь не потонула 8-річна дівчинка

Рятувальники підбігли відразу, як тільки мати витягнула дитину з води. Вони надали дівчинці першу домедичну допомогу.

Зробили дитині штучне дихання і непрямий масаж серця,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки цьому, дитина опритомніла ще до приїзду швидкої допомоги. Рятувальники передали дитину медикам. Останні відвезли постраждалу до лікарні.

Попередньо повідомляли, що стан дівчинки задовільний. Відео порятунку дитини оприлюнив місцевий телеграм-канал "ХО".

Зверніть увагу! У ДСНС попереджають, головні правила безпеки на воді: не варто купайтись наодинці, пірнати у незнайомих місцях чи запливати далеко від берега. Натомість варто відпочивати та купатися на спеціально обладнаних пляжах, не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати водойми, не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

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