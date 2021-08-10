Далі до них підбігли рятувальники та надали дівчинці першу допомогу. Інцидент трапився на одеському пляжі в Лузанівці орієнтовно о 19 годині 8 серпня.
Зауважте Тонули у коловороті: на Львівщині відважний чоловік врятував 2 жінок та дитину – фото
В Одесі ледь не потонула 8-річна дівчинка
Рятувальники підбігли відразу, як тільки мати витягнула дитину з води. Вони надали дівчинці першу домедичну допомогу.
Зробили дитині штучне дихання і непрямий масаж серця,
– мовиться у повідомленні.
Завдяки цьому, дитина опритомніла ще до приїзду швидкої допомоги. Рятувальники передали дитину медикам. Останні відвезли постраждалу до лікарні.
Попередньо повідомляли, що стан дівчинки задовільний. Відео порятунку дитини оприлюнив місцевий телеграм-канал "ХО".
Останні інциденти на пляжах: коротко
- 13 липня у Чернівцях під час відпочинку на міському пляжі на березі річки Прут ледь не потонув чоловік. Його врятував поліцейський, який теж був там.
- 12 липня у Києві 2-річна дитина ледь не загинула, захлинувшись водою з басейну. Дівчинку врятували патрульні, які оперативно "відкачали" дівчинку та відвезли в лікарню.