Знепритомніла і впала у вогнище: під Дніпром жінка палила листя й згоріла сама

18 жовтня 2021 , 17:09
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У Синельниківському районі Дніпропетровської області згоріла пенсіонерка. Вона палила листя й випадково знепритомніла. Жінка впала прямісінько в багаття.

Пенсіонерка згоріла в селі Богинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Нещасний випадок трапився 17 жовтня вдень.

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Втратила свідомість і впала у вогнище

Пенсіонерка прибирала опале листя зі своєї присадибної ділянки на вулиці Червоній. Опісля вона вирішила спалити його. У якийсь момент пенсіонерці стало погано. Вона втратила свідомість і впала в багаття, де зазнала смертельних опіків. 

Жінка знепритомніла, ймовірно, через те, що отруїлася чадним газом. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.

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  • Трагічний випадок стався в одній з комунальних квартир Холодногірського району.
  • Чоловік впав на електричний обігрівач і в нього загорівся одяг.
  • Опіки, на жаль, були несумісні з життям.
  • На місці події працювали лікарі та поліцейські. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент невідомо.
Автор: Марта Кушка