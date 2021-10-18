Знепритомніла і впала у вогнище: під Дніпром жінка палила листя й згоріла сама

У Синельниківському районі Дніпропетровської області згоріла пенсіонерка. Вона палила листя й випадково знепритомніла. Жінка впала прямісінько в багаття.

Пенсіонерка згоріла в селі Богинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Нещасний випадок трапився 17 жовтня вдень.

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Втратила свідомість і впала у вогнище

Пенсіонерка прибирала опале листя зі своєї присадибної ділянки на вулиці Червоній. Опісля вона вирішила спалити його. У якийсь момент пенсіонерці стало погано. Вона втратила свідомість і впала в багаття, де зазнала смертельних опіків.

Жінка знепритомніла, ймовірно, через те, що отруїлася чадним газом. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.

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