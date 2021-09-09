Хлопець підбіг до потерпілого та передусім перевів його у стабільне бокове положення. Потім зняв лямку сумки, яка передавила травмованому шию, та викликав швидку.

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Заспокоював і не давав встати

Хлопець тоді якраз повертався з пар. Він побачив, що літній чоловік робить крок на сходинку трамваю, похитується та падає. Курсант одразу взяв у водія транспорту аптечку.

Він наклав на рану пов'язку та цим призупинив кровотечу. Коли потерпілий опритомнів, був у панічному стані та намагався встати. Проте курсант не дав це зробити до приїзду швидкої. Він заспокоював чоловіка, поки не прибули медики.

Історія іншого порятунку

31 серпня в мережі оприлюднили відео з київського будівельного супермаркету, яке швидко заполонило місцеві телеграм-канали. На ньому маленький хлопчик заїхав у машинці на ескалатор і почав набирати дуже велику швидкість.

Все могло б завершитися трагічно, якби це не помітив випадковий перехожий. Він схопив цю машинку буквально на льоту й врятував малюка.

Читайте повний текст допису МВС про вчинок курсанта:

Курсант Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Ілля Григоренко врятував літнього чоловіка

Після закінчення занять, на зупинці трамваю, Ілля помітив, як літній чоловік намагається зайти до вагона. Ставши на сходинку, він похитнувся та впав. Від сильного удару чоловік отримав пошкодження голови та на деякий час втратив свідомість.

Курсант оперативно відреагував - перевів потерпілого у стабільне бокове положення та зняв лямку від сумки, яка передавила йому шию. Після цього одразу ж викликав швидку.

Взявши у водія трамваю аптечку, хлопець наклав на рану пов’язку, щоб призупинити кров. Після цього чоловік прийшов до тями та в паніці намагався встати. Ілля залишався поруч до приїзду лікарів, заспокоюючи постраждалого та вмовляючи не рухатися.

Дякуємо курсанту за небайдужість і допомогу!