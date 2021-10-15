Мати сама повідомила поліцію про те, що недогледіла сина. До пошуків дитини залучили також рятувальників, місцевих мешканців та мисливців.

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Шукали 2 години

Будинок сім'ї розташований впритул до лісу. Хлопчика намагались знайти до того, як стемніє. Оглядали господарчі будівлі на території сім'ї зниклої дитини. Також прочісували ліс.

Знайшли дитину на відстані приблизно кілометра від оселі.

Він був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не зазнав переохолодження,

– зазначив т.в.о. начальника сектору поліцейської діяльності Вадим Левицький.

Поліцейські подякували усім небайдужим, які допомагали у пошуках дитини.



На щастя, 2-річного Валерчика знайшли / Фото Нацполіції

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