Зник капітан скандального судна "Норд": кого звинувачує його адвокат і що говорить СБУ

Адвокат Масим Могильницький, чия компанія захищає інтереси капітана риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенка, переконує, що моряк зник без вісті. Родичі капітана "Норду" йому повідомили, що від полудня минулої суботи, 26 січня, після того, як Горбенко вийшов з дому, ніхто його не бачив. Також він ані з рідними, а ні зі своїми захисниками на зв'язок не виходить.

Як наголосив Могильницький на своїй сторінці у Facebook, це вже щонайменше друге загадкове зникнення Горбенка.

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"У квітні 2018 го капітана безпосередньо з борту судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, викрали співробітники Служби безпеки України. Тоді, щоправда, про його місцеперебування адвокатам стало відомо вже п'ять годин по тому", – стверджує юрист.

Згодом він повідомив, що адвокати його компанії звернулися із заявою про зникнення капітана "Норду" до прокурора Криму Гюндуза Мамедова та начальнику ГУ СБУ у Криму Олександра Шмитька.



Заява, яку адвокати Горбенкка відправили до прокурора Криму та начальника СБУ у Криму

"У нас з колегами є підстави вважати, що до зникнення Володимира Горбенка причетні правоохоронні органи України. Мовиться, зокрема, про Службу безпеки України. Скажу більше, Горбенко повідомляв нам про те, що за ним постійно ведеться приховане спостереження. Тобто зникнути без відома СБУ він просто не міг", – переконує адвокат.

Також він вважає, що під викраденням співробітники СБУ мали намір здійснити провокацію, мета якої імітація спроби сховатися від суду та правоохоронних органів. За його словами, українські правоохоронці все обставляють так, ніби Горбенко ховається, а пізніше це використають як привід його взяти під варту.

"Ще один варіант - утримання з метою психологічного тиску на капітана, щоб той підписав нарешті угоду зі слідством. Адже досі сторона обвинувачення наполегливо пропонувала Володимиру дати свідчення та укласти угоду про визнання провини. Капітан стояв на своєму, раз по раз відкидаючи пропозиції силовиків. Просто тому, що не скоював інкриміновані йому злочини", – додав Могильницький.

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У Службі безпеки України у коментарі 24 каналу причетність до зникнення Володимира Горбенка спростували.

"Наразі у мене немає інформації щодо затримання цієї людини з боку Служби безпеки", – зауважила речниця відомства Олена Гітлянська.

А щодо закидів Могильницького, що нібито СБУ викрала Горбенка, прес-офіцер спецслужби наголосила, що вони нікого не викрадають, а діють у рамках чинного законодавства.

"Всі затримання та підозри відбуваються у рамках чинного Кримінального-процесуального кодексу. Якщо він хоче трактувати якісь дії так, як йому вигідно, ми цього йому заборонити не можемо", – додала вона.

Наприкінці жовтня 2018 року Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявляла про початок перемовин щодо обміну капітана судна "Норд" Володимира Горбенка на командира українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новіцького. За словами української обмудсвумен Людмили Денісової, Горбенко залишався на території України, оскільки щодо нього проводяться процесуальні дії.

Що відомо про скандал з судном "Норд"? 25 березня 2018 року цей корабель під російським прапором увійшов у частину українських вод Азовського моря. У підсумку його затримали українські, і судно було доправлено в порт Бердянська. Також проти його екіпажу порушили низку справ. Після цього так зване ФСБ у окупованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.



Згодом команда судна "Норд" за сприяння російських дипломатів намагалася двічі покинути територію України, однак їм це не вдалося.



На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. А 10 квітня чоловіка відпустили з СІЗО. За деякий час решту членів екіпажу "Норду" також відпустили на свободу.