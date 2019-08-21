"Вбиті" під Києвом мати та донька – живі: результати успішної спецоперації СБУ

Правоохоронці інсценували вбивство зниклих під Києвом 53-річної Надії Головач і її 31-річної доньки Юлії Зайкової, аби викрити та затримати замовників злочину.

Спецоперацію інсценування злочину спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київської області.

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Під час успішної спецоперації, а саме інсценування вбивства, правоохоронці вийшли на групу замовників злочину. Затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок, життя яких оцінили у 50 тисяч доларів США. На щастя, мати та донька лишилися живі,

– розповіли у поліції.

Замовником вбивства обох жінок був колишній чоловік Надії Головач. Екс-подружжя після розлучення у суді сперечалося за майно. Олександр Головач розумів, що рішення суду буде на користь його колишньої дружини, тому замовив та проплатив 50 тисяч доларів за її вбиство. У плануванні злочину йому допомагала теперішня дружина.

Правоохоронці провели обшуки у їхньому будинку та знайшли там сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, частину грошей, якими підозрювані розраховувалися за вчинення замовного вбивства. Загалом у справі організації вбиства жінок затримали четверо осіб.

Наразі їм готують підозру про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "готування злочину" та "умисне вбивство скоєно за замовленням".

Що відомо про "вбивство" матері та доньки під Києвом? Надія Головач з донькою Юлією зникли 17 серпня по дорозі з Броварів, де проживали, до Києва. Неподалік від столиці в лісі знайшли автомобіль Toyota, в якому були документи жінок.



Згодом правоохоронці повідомили, що обох жінок вбили на замовлення колишнього чоловіка Надії Головач. Виконувачем злочину нібито був раніше судимий за умисні вбивства чоловік, якому Олександр Головач заплатив 50 тисяч доларів.



Причиною замовлення вбивства став спільний бізнес екс-подружжя у Броварах – розважальний комплекс, куди входять сауни, мотель, автомийка та ресторан. Юлія Зайкова, дочка Надії від першого шлюбу, також була його співвласницею.