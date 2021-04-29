Повісився в лісосмузі: знайшли зниклого на Харківщині чоловіка

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У лісолісосмузі на Харківщині 28 квітня знайшли чоловіка, який безвісти зник понад 10 днів тому. ЗМІ повідомляють, що він там повісився. Правоохоронці почали розслідування.

Джерело:

пошуково-рятувальний загін "Милена"

Чоловікові було 48 років. Він перестав виходити на зв'язок 16 квітня.

Інший випадок 20-річний хлопець повернувся з армії та застрелився через борги

Що про нього відомо

  • Помер житель міста Ізюм, що на Харківщині.
  • У момент зникнення він був у светрі темного кольору й темно-синіх спортивних штанах.
  • Мав худорляву будову тіла, ріст 185 сантиметрів і коротке темне волосся.
  • Чоловіка розшукували волонтери та поліція


Зображення з описом зниклого / Фото пошуково-рятувального загону "Милена"

Що кажуть слідчі

Як повідомляє Newsroom з посиланням на поліцію Харківщини, наразі триває розслідування цієї трагедії за статтею про вбивство з поміткою "Самогубство". Причини цього вчинку померлого – невідомі.

Зверніть увагу! У Запоріжжі 22 квітня повісилася школярка. Вона залишила передсмертну записку, у якій розповіла про цькування з боку вчителів та однолітків.