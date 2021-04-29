Повісився в лісосмузі: знайшли зниклого на Харківщині чоловіка

У лісолісосмузі на Харківщині 28 квітня знайшли чоловіка, який безвісти зник понад 10 днів тому. ЗМІ повідомляють, що він там повісився. Правоохоронці почали розслідування.

Чоловікові було 48 років. Він перестав виходити на зв'язок 16 квітня.

Інший випадок 20-річний хлопець повернувся з армії та застрелився через борги

Що про нього відомо

Помер житель міста Ізюм, що на Харківщині.

У момент зникнення він був у светрі темного кольору й темно-синіх спортивних штанах.

Мав худорляву будову тіла, ріст 185 сантиметрів і коротке темне волосся.

Чоловіка розшукували волонтери та поліція



Зображення з описом зниклого / Фото пошуково-рятувального загону "Милена"

Що кажуть слідчі

Як повідомляє Newsroom з посиланням на поліцію Харківщини, наразі триває розслідування цієї трагедії за статтею про вбивство з поміткою "Самогубство". Причини цього вчинку померлого – невідомі.