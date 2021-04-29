Повісився в лісосмузі: знайшли зниклого на Харківщині чоловіка

У лісолісосмузі на Харківщині 28 квітня знайшли чоловіка, який безвісти зник понад 10 днів тому. ЗМІ повідомляють, що він там повісився. Правоохоронці почали розслідування.
Джерело:пошуково-рятувальний загін "Милена"
Чоловікові було 48 років. Він перестав виходити на зв'язок 16 квітня.
Інший випадок 20-річний хлопець повернувся з армії та застрелився через борги
Що про нього відомо
- Помер житель міста Ізюм, що на Харківщині.
- У момент зникнення він був у светрі темного кольору й темно-синіх спортивних штанах.
- Мав худорляву будову тіла, ріст 185 сантиметрів і коротке темне волосся.
- Чоловіка розшукували волонтери та поліція
Зображення з описом зниклого / Фото пошуково-рятувального загону "Милена"
Що кажуть слідчі
Як повідомляє Newsroom з посиланням на поліцію Харківщини, наразі триває розслідування цієї трагедії за статтею про вбивство з поміткою "Самогубство". Причини цього вчинку померлого – невідомі.Зверніть увагу! У Запоріжжі 22 квітня повісилася школярка. Вона залишила передсмертну записку, у якій розповіла про цькування з боку вчителів та однолітків.