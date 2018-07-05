Зниклу на Дніпропетровщині школярку знайшли мертвою

5 липня, у Нікополі Дніпропетровської області знайшли тіло 13-річної Єлизавети Корешнікової, яка зникла вчора, 4 липня.

Про це повідомили у Нікопольському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, передає ТСН.

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Як розповіли правоохоронці, наразі триває слідство, яке встановлюють усі обставини смерті школярки.

Водночас, як пише місцеве видання NikoNet, недалеко від в'їзду в табір "Великий луг", була знайдена тільки червона кепка дівчинки. А близько 13:20, в ході пошуків, було знайдено і тіло школярки.

Зазначимо, вчора, 4 липня, 13-річна Єлизавета Корешнікова пішла з дому до своєї подруги у дитячий табір "Великий луг" та не повернулася. Дев'ятикласницю розшукували понад 220 правоохоронців, активістів та волонтерів.