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      Зникнення 11-річної дівчини на Одещині: усе, що відомо зараз

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      Зникнення 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: остання інформація
      Зникнення 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: остання інформація / Колаж 24 канал

      На жаль, 11-річну Дарію Лук'янченко знайти досі не вдалося. Навколо її зникнення виникають численні чутки та домисли, проте жоден з них підтвердження не отримав. Крім того, не гребують нажитися на трагедії й деякі персоналії.

      Зникнення 11-річної дівчинки на Одещині:

      На Одещині тривають пошуки 11-річної Дарії Лук’яненко. До операції, окрім поліції, Нацгвардії, кінологів із собаками та авіації, долучилися також близько 200 волонтерів і місцевий аероклуб, який оглядає все з повітря. Силовики раніше переконували, що проводитимуть операцію цілодобово, натомість активісти з настанням ночі є змушеними свої пошуки призупиняти. 

      Важливо! На Одещині зникла 11-річна дівчинка: з'явилися деталі

      Як проходять пошуки 11-річної Дарії Лук'янченко 

      Відомо, що Даша була одягненою у футболку з малюнком рожевого та білих фламінго, рожеві шорти та чорні сандалі, а також мала сумку з різнокольоровою лускою.

      Дарія Лук'янченко, зникнення, Одещина, 11-річна дівчина, дитина

      Дарія Лук'янченко, зникнення, Одещина, 11-річна дівчина, дитина
      Такий вигляд мала Дарія Лук'янченко у момент зникнення 

      Крім того, у мережі з’явилися схеми руху дівчинки у день зникнення та імовірного району інциденту. За словами заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, Дарія Лук’яненко зникла 13 червня у проміжку з 13:41 до 14:24. Місцеві ЗМІ пишуть, що востаннє її бачили недалеко від місцевого ринку. Поліція підозрює, що дитина стала об'єктом злочину.

      Дарія Лук'янченко, зникнення, Одещина, 11-річна дівчина, дитина
      Район зникнення 11-річної Дарії Лук'янченко 

      Дарія Лук'янченко, зникнення, Одещина, 11-річна дівчина, дитина
      Імовірний маршрут зниклої Даші 

      Тим часом у мережі ширяться чутки, що чули її крик, що собаки втрачають слід, а це означає, що дитину вкрали на машині, але поки жодна з цих версій не отримала підтвердження, пише видання "Пушкинская" з посиланням на координатора пошуків з громадської організації "Найкращі люди".

      Зниклих людей усе ж знаходять! Киянку розшукували у Карпатах два дні: жінка відбилася від групи

      Дарія Лук'янченко, зникнення, Одещина, 11-річна дівчина, дитина
      Версія, що Дашу могли викрасти на машині, не отримала підтвердження 

      Також з’явилася інформація, що на кладовищі у Іванівці нацгвардійці знайшли свіжу незареєстровану могилу без надгробку. У підсумку вони виявили свіжі людські останки, загорнуті у пакет, а ноги небіжчика було замотано скотчем.

      Знахідка на кладовищі у Іванівці немає жодного стосунку до зникнення школярки 

      Правоохоронці встановили, що тіло належить дорослому, 58-річному, чоловікові, який був безхатченком. Його поховали без відповідного дозволу та за відсутності родичів чи близьких. Причини смерті встановлює поліція.

      Крім того,за словами близьких і друзів родини, на наступний день після зникнення у них з'явилася надія знайти дівчинку, оскільки увімкнувся її телефон. Але поліція без рішення суду не може встановити геолокацію. Також вони стверджують, що у селі розгулює багато етнічних угрупувань, проте не хочуть думати про "Лощинівку 2.0". 

      Що сталося у Лощинівці на Одещині? Тут у 2016 році жорстоко вбили 9-річну дівчинку. У поліції заявили, що на тілі дитини є сліди зґвалтування. Місцеві жителі у всьому звинуватили ромів і влаштували погроми їхніх будинків. Зрештою сім’я ромів покинула це село.

      Зверніть увагу! Під варту взяли рома, якого підозрюють у вбивстві дівчинки

      Зауважимо, що на зникненні дівчини деякі люди не проти й нажитися. Зокрема, після початку пошукової операції місцеві торговці підняли майже удвічі ціни на каву та воду, передає "Думская".

      Водночас, за словами Аброськіна, до батьків дитини напередодні зателефонував невідомий і за її визволення почав вимагати 10 тисяч доларів. Ним виявився 24-річний неодноразово засуджений чоловік. Його затримали уранці 17 червня на Миколаївщині. За шахрайство та вимагання грошей йому загрожує ув’язнення. Як пояснив зловмисник, це його товариші з колонії нібито попросили через "конференц-зв’язок" зв’язатися з батьками зниклої дівчини, аби заробити грошей.

      На Вінниччині також розшукують 11-річну дівчину – 16 червня тут пішла з дому серед полудня та не повернулася Ангеліна Макарова.

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      Теги: Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Одеси Новини України
      Джерело: 24 канал
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