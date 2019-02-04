Зникнення Еміліано Сала: рятувальники знайшли тіло серед уламків літака на дні Ла-Манша (фото)
Рятувальникам вдалося виявити уламки літака, на якому міг летіти Еміліано Сала з Нанта в Кардіфф. Після цього на місці авіакатастрофи виявили і тіло.
Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) підтвердив, що знахідка – це уламки літака Piper Malibu, на борту якого і перебував пілот Давід Ібботсон та футболіст Еміліано Сала.
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Також вони заявили про те, що серед уламків є тіло. Однак кому саме воно належить – Сала чи Ібботсону – поки невідомо.
Тепер в AAIB роздумують над подальшими кроками разом з поліцією та родинами футболіста та пілота.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Однак тоді не було відомо, чи належать вони літаку.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала. Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи. Для цього родина Еміліано Сала та всі небайдужі зібрали гроші.
Джерело: 24 Канал
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