Зникнення футболіста Еміліано Сала: поліція назвала умови, за яких гравець міг вижити

Поліція острова Гернсі у протоці ЛаМманш, де зник футболіст Еміліано Сала, назвала чотири ймовірні способи порятунку гравця.

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За повідомленням поліції, під час авіакатастрофи, пілот та футболіст могли врятуватися.

Вони висадилися в іншому місці, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді, були підібрані судном, яке було поруч, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді і скористалися рятувальним плотом, який був на борту літака.

Літак розпався при контакті з водою, залишивши їх у морі.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

У поліції зазначили, що пріоритетним для них є пошук плоту.

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