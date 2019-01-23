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      Зникнення футболіста Еміліано Сала: поліція назвала умови, за яких гравець міг вижити

      505 Читать новость на русском
      Еміліано Сала зник
      Еміліано Сала зник

      Поліція острова Гернсі у протоці ЛаМманш, де зник футболіст Еміліано Сала, назвала чотири ймовірні способи порятунку гравця.

      Читайте також: Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем

      За повідомленням поліції, під час авіакатастрофи, пілот та футболіст могли врятуватися.

      Вони висадилися в іншому місці, але не вступили в контакт.
      Вони висадилися на воді, були підібрані судном, яке було поруч, але не вступили в контакт.
      Вони висадилися на воді і скористалися рятувальним плотом, який був на борту літака.
      Літак розпався при контакті з водою, залишивши їх у морі.

      У поліції зазначили, що пріоритетним для них є пошук плоту.

      хроніка подій зникнення Еміліано сала

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      Теги: Спорт Футбол авіація Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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