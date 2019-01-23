Зникнення футболіста Еміліано Сала: поліція назвала умови, за яких гравець міг вижити
Поліція острова Гернсі у протоці ЛаМманш, де зник футболіст Еміліано Сала, назвала чотири ймовірні способи порятунку гравця.
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За повідомленням поліції, під час авіакатастрофи, пілот та футболіст могли врятуватися.
Вони висадилися в іншому місці, але не вступили в контакт.
Вони висадилися на воді, були підібрані судном, яке було поруч, але не вступили в контакт.
Вони висадилися на воді і скористалися рятувальним плотом, який був на борту літака.
Літак розпався при контакті з водою, залишивши їх у морі.
У поліції зазначили, що пріоритетним для них є пошук плоту.
хроніка подій зникнення Еміліано сала
Джерело: 24 Канал
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