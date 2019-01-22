Зникнення футболіста Еміліано Сала: у "Кардіфф Сіті" зробили офіційну заяву

Ввечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак, на борту якого перебував новачок "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала. Клуб з Уельсу зробив офіційну заяву щодо цього зникнення.

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"Ми були дуже шоковані, дізнавшись про те, що літак пропав без вісті. Ми очікували, що Еміліано прибуде минулої ночі в Кардіфф, і сьогодні проведе свій перший день в команді. Ми прийняли рішення відкласти тренування, адже думками команда, керівний склад та весь клуб з Еміліано та пілотом", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

"Усі ми в "Кардіфф Сіті" хотіли б подякувати нашим шанувальникам і всій футбольній спільноті за їхню підтримку в цей важкий час. Ми продовжуємо молитися за позитивні новини", – заявили у клубі.

Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція.

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