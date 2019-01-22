Зникнення літака з футболістом Еміліано Сала: пілот просив екстрену посадку над Ла-Маншем

У Франції продовжуються пошуки літака, на якому летів футболіст Еміліано Сала. Напередодні ввечері 21 січня, його літак пропав з радарів над Ла-Маншем.

Аргентинський нападник Еміліано Сала направлявся з французького "Нанта" в столицю Уельсу Кардіфф на невеликому приватному літаку Piper Malibu. Нападник перейшов за 20 мільйонів євро з "Нанта" у "Кардіфф Сіті" і летів до нової команди.

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На борту перебували лише пілот та сам футболіст. Над Ла-Маншем літак пропав з радарів диспетчерів.

Літак з Еміліано Сала пропав над Ла-Маншем

За повідомленням RMC Sport, пілот літака запросив екстрену посаду на острові Гернсі в Ла-Манші, коли перебував на висоті 1500 метрів. Однак на висоті 700 метрів зв’язок з літаком було втрачено.

На даний момент триває пошуково-рятувальна робота.

Через це матч Кубка Франції "Нант" – "Антант", який мав відбутися 23 січня, перенесли на неділю, 27 січня. Відтак матч чемпіонату "Нант" – "Сент-Етьєн", який мав відбутися на вихідних, перенесуть на інший термін.